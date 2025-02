Cervejaria Endrigo representa MS em festival de cerveja que promete ser o maior da América Latina

Cervejaria Endrigo irá representar o Estado em Festival de cerveja que promete ser o maior da América Latina

A bebida alcoólica mais consumida do mundo; terceira bebida mais popular do mundo, atrás apenas da água e do café; a história diz ser uma das primeiras bebidas alcoólicas produzidas pelo homem. A cerveja é uma paixão nacional, presente nas mais diversas comemorações, com diversas opções. Em Campo Grande, uma dessas opções é a Endrigo Cervejaria, que produz o próprio produto, nos estilos Pilsen, HopLager, IPA e Viena e representa Mato Grosso do Sul no 16º Festival Brasileiro da Cerveja, em Blumenau, Santa Catarina, no próximo mês.

Criada pelos sócios Everaldo Endrigo, Evandro Endrigo, Elaine Pavese e Márcia Endrigo, a cervejaria é um negócio familiar que cresceu, e hoje produz 60 mil litros por mês, com distribuição para municípios de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

“É uma cervejaria totalmente sul-mato-grossense, e o nome vem do sobrenome dos sócios, uma coisa bem família. Meus avôs já tinham fábrica de vinho e cerveja, então já estávamos na noite de Campo Grande. Sempre tivemos o sonho de fazer o nosso chopp e conseguimos chegar na receita do Pilsen primeiro e depois criar a cervejaria. Hoje, ela tem quatro estilos, o Pilsen, HopLager, IPA e Viena”, conta um dos sócios, Evandro Endrigo, em conversa ao jornal O Estado.

Produção

O responsável pela produção é o mestre cervejeiro Bruno Lucas. Com um processo dividido em três etapas (brassagem, que consiste em moer o malte e adicionar água; adição da levadura e maturação) que podem levar mais de 20 dias, o profissional explica que as características regionais de Mato Grosso do Sul também são consideradas na criação e produção das cervejas.

“A gente estuda o perfil de cada região. No Mato Grosso do Sul, que é um estado mais quente, as nossas cervejas são mais leves, refrescantes, cervejas que fazem com que a pessoa queira provar um produto artesanal. Como o mercado de cerveja artesanal em MS não é tão desenvolvido como em outros estados, a nossa cervejaria tem essa missão, difundir a cultura cervejeira”, relata.

Segundo Bruno, o processo de elaboração de uma nova receita varia conforme a necessidade e demanda do público. Ele explica que existe um guia para classificação de estilos de cerveja, em que hoje, são catalogados mais de 150 estilo, mas as pessoas conhecem em torno de três a quatro.

“Eu trabalho em micro cervejarias desde os meus 18 anos, hoje eu tenho 35, então vai fazer 17 anos, então dentro desse meu conhecimento de cervejarias, eu sei mais ou menos o que eu posso usar, o que eu não posso usar”. Além disso, a cervejaria também tem o olho para a sustentabilidade, com produção que busca reduzir o impacto ambiental.

“Temos todas as licenças ambientais necessárias para descarte correto do bagaço do malte, por exemplo, tentamos evitar o máximo de desperdício de água, tendo em vista que mais de 90% da cerveja é água. Também temos energia solar, para reduzir ainda mais o impacto no ambiente. Então sempre buscamos algo novo”.

O Festival

Em 2025 o Festival Brasileiro da Cerveja comemora 20 anos da sua primeira edição, e promete se o maior encontro de cervejeiros do Brasil. Serão sete dias de Festival, realizado em Blumenau, Santa Catarina, que reúne feira, seminário, concurso e festa, para promover a cultura cervejeira artesanal e impulsionar o crescimento do setor.

Conforme a programação, de 12 a 15 de março é realizado a festa e o festival, com dois setores diferentes, com a presença de 30 cervejarias, diversas opções gastronômicas, atrações musicais, expositores e criadores, com mais de 250 rótulos. De 9 a 11 de março é a vez do Concurso Brasileiro de Cervejas, com a presença das principais autoridades do meio cervejeiro nacional e internacional; de 12 a 14 de março será a feira brasileira da tecnologia cervejeira, e para encerrar, o seminário internacional da cerveja.

Representantes de Mato Grosso do Sul, a cervejaria Endrigo levará seus quatro estilos, levando os sabores refrescantes do Estado para o resto do Brasil.

“Estamos muito felizes em sermos convidados para representar o Estado pelo sabor do nosso chopp, que foi super aprovado pelos mestres cervejeiros. Participar desse evento é uma satisfação, até porque a fábrica tem um ano só e já recebeu esse convite maravilhoso”, diz Evandro.

A cervejaria já participou de outros festivais, como em Bonito, mas essa será a primeira vez que eles levam o nome de MS para fora.

“Para nós que temos um ano só de existência, participar de um evento onde as melhores cervejarias do país se encontram, é um orgulho, não só nosso, mais para todo sul-mato-grossense, pois fomos convidados por excelência do nosso produto, desde qualidade da cerveja, estrutura modelo e entrega diferenciada dos nossos produtos. O nosso lema é ‘a cerveja no tempo certo’”, relata o proprietário.

Para Bruno, participar do festival é algo a se orgulhar. “Como mestre cervejeiro, participar de algo assim é novo. Nossa cervejaria foi inaugurada em dezembro de 2023, então é um motivo de muito orgulho. De ver que uma cervejaria do Mato Grosso do Sul vai estar participando do maior evento de cerveja da América Latina, levar a bandeira do Estado e poder mostrar que ele também faz cerveja boa, é legal para caramba”, comenta.

O evento reúne uma parcela significativa do mercado cervejeiro nacional, considerando que, das cerca de 1.806 cervejarias registradas no Ministério da Agricultura, aproximadamente 13% a 14% oferecerão presentes na edição deste ano. “Então é um ambiente muito legal, uma troca cervejeira. Muitas cervejarias trabalham somente com shopping, então você não consegue provar, você não consegue atingir certo público, e dentro do festival essa acessibilidade é muito maior”, destaca Bruno.

Futuro

Segundo Evandro, com aumento da demanda, a cervejaria pensa em ampliar a fábrica, para expandir a capacidade de produção. A participação no festival é inclusive uma ponte para se fazer conhecido no ramo.

“As expectativas são as mais positivas possíveis! Faremos algumas parcerias também, além de fazer alguns intercâmbios, mandando nossas cervejas para outros estados e recebendo outras marcas. Será bem interessante esse feedback, conseguir mostrar para seu produto fora do Estado e estar no mesmo local que as maiores cervejarias do Brasil”.

Bruno reforça a vontade de levar o sabor e nome da cervejaria Endrigo para outros Estados. “A nossa ideia é em três a cinco anos estar distribuído para outros estados do Centro-Oeste. O nosso produto tem qualidade, aceiração e vemos muito potencial nele”, finaliza.

A Cervejaria Endrigo fica Avenida Marques de Pombal, 100, Tiradentes. Mais informações nas redes @endrigo.cervejaria

