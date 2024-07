Pitbull a solta ataca trabalhadores e depois de capturado mata outro cachorro em canil

No último sábado(27), o Corpo de bombeiros recebu um chamado para conter um cão da raça pitbull que havia atacado trabalhores em uma obra na cidade de Chapadão do Sul, a 332km de Campo Grande.

O cachorro estava solto e agitado na Avenida Seis, próximo a esquina com a avenida Trinta e Três. De acordo com informaçõs do jornal Chapadense News a polícia militar também foi acionada caso preissa abater o animal.

O animal foi imobilizado e capturado com uma rede pelos Bombeiros e foi conduzido ao Canil Municipal. No entanto, o pitbull foi colocado com outros cães e acabou matando outro cachorro que estava no mesmo compartimento no canil.

Até o sábado, o dono do animal não foi encontrado para a devolução e responsabilização pelo transtorno e desordem causadas pelo animal. Na cidade, um idoso já teve o braço dilacerado por um pitbull na avenida Goiás em agosto de 2023. Ele foi socorrido por bombeiros que passavam no local.

