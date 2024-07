Operação da GCM apreende 105 carretéis com cerol em Campo Grande

Equipes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) realizaram, na tarde desse domingo (28), nas regiões Bandeira e Anhanduizinho, a Operação Cerol, com objetivo educar e fiscalizar o uso de linhas com o produto proibido durante a soltura de pipas nas ruas de Campo Grande.

A ação aconteceu de forma simultânea nas duas regiões. Ao todo, 16 viaturas e 32 guardas civis metropolitanos participaram da operação.

Os agentes abordaram 52 pessoas, que foram alertadas quando ao uso da linha com cerol, chilena e indonésias. Foram recolhidos 105 carretéis com o material proibido no país, no qual serão incinerados posteriormente.

Os GCMs apreenderam, ainda, duas motocicletas que acabaram encaminhadas ao pátio do Detran. A Guarda Civil Metropolitana reforça que a brincadeira de soltar pipa não é proibida, as ações educativas e de fiscalização são feitas em vista das leis existentes que proíbem o uso desse tipo de linha, o qual pode ferir gravemente ou levar a vítima a óbito.

Quem vende ou expõe para venda o cerol feito a base de pó de vidro ou ferro e linha chilena, caracteriza o crime previsto no no artigo 7.º Inciso IX da Lei n.º 8.137 de 1990, com multa de R$ 1.000 a R$ 5.000 e apreensão dos itens.

Aquele que for flagrado soltando pipa usando linha chilena terá o material apreendido e pode pagar multa de até 1000 reais. A lei estabelece, no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), que os pais e responsáveis devem se responsabilizar pelo menor que pratique o uso da linha de cerol e substâncias cortantes.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram