PF apreende 613 kg de cocaína em carreta estacionada às margens de rodovia

Policiais federais apreenderam, nesse domingo (28), em Brasilândia, distante 400 quilômetros de Campo Grande, 613 quilos de cocaína escondidos em uma carreta.

Conforme informações, os agentes realizavam fiscalização de rotina na rodovia, quando avistaram uma carreta do tipo cegona parada às margens da estrada.

Ao ser abordado, o motorista apresentou nervosismo e não soube justificar a rota incomum que estava seguindo para entregar a carga da qual apresentava ter.

Quando os policiais vistoriaram o veículo, encontraram centenas de tabletes de cocaína escondidos em um compartimento oculto do semirreboque. O homem foi preso em flagrante e o entorpecente encaminhado à Polícia Federal, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram