Pit bulls matam cachorro após fugirem de casa no Coronel Antonino em Campo Grande

Na noite da última quarta-feira (19), dois cachorros da raça pitbull fugiram de casa e mataram um outro cão no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 18h e um vizinho relatou que presenciou o ataque. O cachorro que foi atacado já estava morto caído na calçada quando os policiais.

O vizinho ainda relatou que os cães foram recolhidos pelos proprietários, mas saíram do local em seguida.

No momento que a PM estava no local, um homem inicialmente não identificado, tentou retirar o animal morto da calçada alegando que queria ajudar, mas foi orientado pela prórpia polícia a não interferir porque o ocorrido ainda estava sendo investigado.

Momentos depois, o memso homem voltou ao local em uma moto e disse que era dono dos pit bulls. Ele ainda informou que que mentiu porque estava nervoso.

Os pit bulls foram doados pela sogra ao casal, que são os donos do cachorros. Os tutores foram conduzidos à Cepol (Centro de Policiamento Especializado) por omissão de cautela na guarda de animal e liberados após prestarem o depoimento no local.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.