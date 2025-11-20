Carro derruba semáforo na Avenida Afonso Pena

Foto: Redes Sociais
Foto: Redes Sociais

Sinalização de trânsito ficou caída no chão 

Na noite da última quarta-feira (19),  um veículo Volkswagen Voyage invadiu o canteiro central e derrubou um semáforo na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

O local da colisão fica no cruzamento com a Rua Dr. Antônio Alves Arantes e foi filmado por um motociclista que passava pelo local.

O veículo ficou com a parte da frente destruída e o semáfora caído embaixo do carro. Um guincho também estava na cena que ciruculou pelas redes sociais.

Ainda não foi informado como o acidente ocorreu no local.

