Carro derruba semáforo na Avenida Afonso Pena

Sinalização de trânsito ficou caída no chão
Na noite da última quarta-feira (19), um veículo Volkswagen Voyage invadiu o canteiro central e derrubou um semáforo na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande.
O local da colisão fica no cruzamento com a Rua Dr. Antônio Alves Arantes e foi filmado por um motociclista que passava pelo local.
O veículo ficou com a parte da frente destruída e o semáfora caído embaixo do carro. Um guincho também estava na cena que ciruculou pelas redes sociais.
Ainda não foi informado como o acidente ocorreu no local.
Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.