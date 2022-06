Pistoleiro é surpreendido e é morto pela vítima na fronteira

Um pistoleiro foi morto a tiros na manhã de hoje (24), após ser surpreendido pela vítima, na rua General Brugues, em Pedro Juan Caballero, cidade que faz fronteira seca com Ponta Porã. A vítima foi levada para o Hospital Regional para atendimento médico e passa bem.

De acordo com o boletim de ocorrência, Marcos Fabian Rojas, se aproximou de uma residência na rua General Bruguês com a Primeiro de Diciembre, para atirar em Bruno Ariel Cohene Candia. No momento em que Marcos Fabián se preparava para cometer o crime, foi surpreendido por Bruno, que puxou o gatilho da arma, matando o pistoleiro no local.

O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Pedro Juan Caballero.