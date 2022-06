Homem é preso após estuprar a própria filha na fronteira

Homem, de 52 anos, foi preso na manhã de hoje (24), acusado de estuprar a própria filha, em Ponta Porã, município localizado há 313 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a Polícia Civil, o crime foi praticado em 2019.

Segundo a nota divulgada pela Polícia Civil, a localização do estuprador teve ajuda da Delegacia de Atendimento à Mulher. Após o registro do crime, policiais da Seção de Investigações Gerais (SIG) , deram cumprimento de mandado em prisão temporária ao homem acusado de estuprar a própria filha, expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Ponta Porã.

O homem foi surpreendido e preso na manhã de hoje (24), quando saia de sua residência.

