Alinhamento dos planetas é raro e poderá ser visto até domingo

Um fenômeno raro chamado por “dança dos planetas” é possível ser visto no céu de Mato Grosso do Sul até domingo (26). Cinco planetas do sistema solar estarão alinhados: Vênus, Marte, Júpiter, Saturno Mercúrio e a Lua.

O alinhamento começou na madrugada desta sexta-feira (24), às 5 horas e poderá ser visto entre sábado (25) e domingo (26). De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, o fenômeno é raríssimo e só se repetirá em 2040. A última vez que esse alinhamento pode ser visto tão claramente foi em 2004.

Na madrugada de hoje o céu estava limpo e com pouca luminosidade e para os que acordam cedo foi possível ver os cinco planetas com bastante facilidade. O fotografo Wilmar Carrilho divulgou fotos do fenômeno em suas redes sociais. “Acordei cedo hoje, às 4h50 para fotografar o alinhamento dos planetas com a Lua”, disse em publicação.

De acordo com o meteorologista é possível ver os planetas a olho nu. “Visão natural em ambientes de escuridão. Luzes da cidade atrapalham mas, mesmo assim é possível, olhar o céu sem nuvens e estrelado. Não percam!”, finaliza Natálio.