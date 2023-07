Pistoleiro que tentou matar membro do PCC na fronteira é preso em SC

Na tarde de ontem (7), três homens foram presos, em Balneário Camboriú (SC), suspeitos de participação em uma tentativa de homicídio na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, fronteira seca com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. O atentado contra “Nortenho” que é um membro do Primeiro Comando da Capital (PCC), ocorreu no dia 17 de junho.

Segundo informações apuradas pelo site Porã News, os policiais federais encontraram o trio em um luxuoso apartamento na cidade litorânea catarinense. Além da prisão das três pessoas, a Polícia Federal também encontrou outro traficante conhecido na região de fronteira. O nome dele não foi divulgado pela polícia.

Conforme o site Porã News, o traficante preso tem ligações com Elton Leonel Rumich da Silva, o Galán, um dos supostos responsáveis ​​pela execução de Jorge Rafaat Toumani, em 15 de junho de 2016, na região central de Pedro Juan Caballero.

