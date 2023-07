Pedaços de corpo humano são encontrados às margens da BR-163

Um corpo foi encontrado totalmente dilacerado, na madrugada de hoje (8), às margens da BR-163, entre os municípios de Coxim e Rio Verde de Mato Grosso, a 203 quilômetros de Campo Grande. As primeiras suspeitas são de atropelamento, mas nenhum veículo foi encontrado no local. Algumas partes do corpo da vítima também não foram encontradas até o momento.

Segundo informações apuradas pelo site Rio Verde News, equipes da CCR MSVia, acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta das 4h, após ter conhecimento de uma pessoa morta na rodovia. Quando as equipes chegaram no local, encontrou a vítima totalmente dilacerado nas margens BR-163.

Devido ao estado em que as partes do corpo foram encontrados, não foi possível identificar a identidade da vítima, mas somente após os trabalhos da polícia cientifica, seria possível descobrir se a vítima é do sexo masculino ou feminino.

Ainda conforme o site local, a região onde a vítima foi encontrada é escuro e apenas ao amanhecer, será possível encontrar outras partes do corpo humano.

As investigações serão conduzidos pela Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde de Mato Grosso.

