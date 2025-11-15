Filho é detido após furtar escada da mãe e tentar vender objeto em ferro-velho na zona Norte da Capital

PM localizou o suspeito escondido dentro de casa; dono e funcionário do ferro-velho também foram levados à delegacia para esclarecer possível receptação

A Polícia Militar deteve, neste sábado, um homem suspeito de furtar uma escada da própria mãe e tentar vendê-la em um ferro-velho no Jardim Anache, região Norte de Campo Grande. O caso veio à tona após a mulher acionar a polícia, relatando que o filho retirou o objeto — uma escada de alumínio de aproximadamente sete metros — de uma obra ao lado de sua residência e o repassou ao estabelecimento de reciclagem.

Ao chegarem ao ferro-velho indicado, os policiais conversaram com o proprietário e um funcionário, que negaram ter comprado a escada. A vítima insistiu que o filho havia vendido o objeto ali, o que levou a PM a retornar à casa da família, onde encontrou o suspeito escondido dentro de um alçapão, aparentemente tentando evitar a abordagem.

Detido, ele afirmou novamente ter vendido a escada no local, inclusive dizendo que entregou o item diretamente a um funcionário do estabelecimento. Com autorização do dono do ferro-velho, a equipe realizou buscas internas, mas a escada não foi localizada.

A mãe decidiu representar contra o filho, relatando que os furtos cometidos por ele dentro de casa se tornaram recorrentes. Além do suspeito, o proprietário e o funcionário do estabelecimento foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos por possível receptação.

A Polícia Militar informou que todos os envolvidos foram conduzidos para a delegacia sem lesões aparentes e com os direitos assegurados. Após serem ouvidos, todos foram liberadas.

