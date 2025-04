Piloto sul-mato-grossense morre em queda de avião agrícola durante pulverização em fazenda no Mato Grosso

O piloto e empresário sul-mato-grossense Ricardo Morais, de 54 anos, morreu na manhã de sábado (19) após a queda do avião agrícola que pilotava durante um serviço de pulverização na fazenda Maripá, no município de São José do Rio Claro (MT), a cerca de 325 quilômetros de Cuiabá. Ricardo era dono da empresa Aeroagrícola Rio Claro e atuava no ramo da aviação agrícola há anos.

De acordo com o site Jatobá News, o acidente ocorreu por volta das 7h45, quando o piloto realizava a aplicação de defensivos agrícolas na propriedade rural. Ainda não há informações sobre as causas da queda da aeronave, que será investigada por órgãos especializados.

O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso foi acionado e, ao chegar ao local, encontrou Ricardo Morais já sem vida. Conforme os militares, ele apresentava lesões perfurantes no rosto e afundamento craniano, mas não havia outras fraturas visíveis. Um princípio de incêndio foi identificado na asa da aeronave, além de vazamento de combustível e defensivos químicos. As chamas foram controladas com a ajuda de extintores e água fornecida por uma fazenda vizinha.

As investigações sobre o acidente ficarão a cargo do Seripa (Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), que já esteve no local, juntamente com a Polícia Militar de Mato Grosso e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

Natural de Bela Vista, em Mato Grosso do Sul, Ricardo Morais era figura conhecida na região por sua experiência e dedicação à aviação agrícola. Ele morava em São José do Rio Claro, onde comandava sua empresa e prestava serviços a diversas propriedades da região.

A Prefeitura de São José do Rio Claro divulgou nota de pesar lamentando a morte do empresário, destacando sua contribuição ao setor produtivo local. O Aeroclube de Ponta Grossa, no Paraná, também prestou homenagem ao piloto, ressaltando sua trajetória na aviação.

O corpo de Ricardo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e, até o momento, não há informações sobre o velório e o sepultamento.

