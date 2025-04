Motociclista morre ao colidir com poste na Avenida Conde de Boa Vista

Na madrugada desta segunda-feira (21), um homem de 40 anos, identificado como Jeferson Correia Soares, morreu após colidir sua motocicleta contra um poste na Avenida Conde de Boa Vista, nas proximidades do Bairro Jardim Tijuca, em Campo Grande.

De acordo com informações da Polícia, Jeferson pilotava uma moto Honda Fan pela Avenida Conde de Boa Vista e colidiu com o poste ao chegar no cruzamento com a Avenida Nasri Siufi.

Equipes da polícia e da perícia estiveram no local para realizar os trabalhos técnicos que irão auxiliar na investigação das causas do acidente. Jeferson não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

