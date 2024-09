PF realiza Operação contra organização especializada no tráfico de drogas

A PF (Polícia Federal) deflagrou, nesta quarta-feira (18), a Operação Phantom buscando cumprir um mandado de prisão e dois de busca e apreensão na cidade de Assis (SP). A ação se deu após um caminhão carregado com 11 toneladas de maconha ser apreendido em Angélica, distante 301 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações, durante o cumprimento dos mandados, o investigado quebrou o aparelho celular na tentativa de ocultar provas aos agentes. Ele acabou preso preventivamente.

No mês passado, o caminhão apreendido com as centenas de tabletes contendo a droga tinha como destino a cidade de São Paulo. Após investigação, foi descoberto que o veículo pertence a uma empresa que ja teve outros cinco veículos apreendidos em flagrantes com droga, nos últimos 12 meses.

Ao todo, 22 toneladas de entorpecente foram apreendidos pelas equipes policiais. Os mandados foram expedidos pela Vara Criminal de Angélica.

