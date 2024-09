Apreensões de fuzis aumentam em Mato Grosso do Sul

As fronteiras do Brasil com o Paraguai e Bolívia são as principais vias utilizadas por facções brasileiras para o transporte do armamento

Conforme o levantamento realizado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) o número de fuzis apreendidos em Mato Grosso do Sul cresceu 113% neste ano.

As fronteiras do Brasil com o Paraguai e Bolívia são as principais vias utilizadas por facções brasileiras para o transporte do armamento.

De janeiro a julho deste ano, 79 armas foram apreendidas, 43 a mais em comparação a todo o ano de 2023, que totalizou 37 apreensões.

Normalmente essas armas são usadas por traficantes e, de acordo com a PRF, os fuzis entram por meio das fronteiras, como a Bolívia e o Paraguai, que estão ao lado do Estado e Paraná.

Dos 4,7 mil km de fronteira do Brasil com os dois países latinos, 1,6 mil km são em território sul-mato-grossense o que contribui para este aumento.

