Nível baixo do rio Sucuriú revela carro submerso em Paraíso das Águas

Homem que pescava no rio Sucuriú, nesta terça-feira (17), após o nível das águas do rio ficarem mais baixas. O registro aconteceu próximo do distrito de Pouso Alto.

Conforme divulgado pelo site BNC Notícias, o mesmo veículo já foi visto no local há dois anos, em uma localização próxima da registrada nessa terça-feira.

As autoridades locais foram informadas e devem tomar as medidas necessárias para remoção do automóvel, bem como investigar o porquê do veículo estar ali.

A origem do carro é desconhecida. A área é de fácil acesso e a remoção deve acontecer por conta do risco ambiental e de acidentes com quem frequenta a região.

