PF prende quatro pessoas que usaram documento falso para tentar entrar em Corumbá

Grupo de bolivianos apresentou declarações falsas ao tentar obter residência permanente no Brasil.

Na última terça-feira (22), quatro pessoas de nacionalidade boliviana foram presas pela Polícia Federal pela prática do crime de uso de documento falso na cidade de Corumbá.

As prisões ocorreram no momento em que o grupo compareceu à Unidade de Migração da Polícia Federal na cidade para solicitar residência permanente no país.

Durante a análise da documentação apresentada, os policiais federais identificaram incompatibilidade nas declarações de residência entregues pelos estrangeiros.

A polícia concluiu que os envolvidos não residiam no endereço informado e prendeu em flagrante todos os mebros do grupos. Os envolvidos poderão responder por uso de documento ideologicamente falso.

