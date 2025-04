Atvos inicia parceria com a Rede Apae Brasil para ampliar contratação de pessoas com deficiência

Projeto visa gerar oportunidades de trabalho nas regiões onde a empresa está presente

Mato Grosso do Sul, abril de 2025 – A Atvos, uma das líderes na transição da matriz energética e uma das maiores produtoras de biocombustíveis do Brasil, fechou uma parceria com a Rede Apae Brasil para potencializar a contratação de pessoas com deficiência nas regiões onde está presente. Inicialmente, a iniciativa abrange o estado de Mato Grosso do Sul, onde assinou junto às Apaes de Ivinhema (MS) e Nova Alvorada do Sul (MS) um termo de cooperação para viabilizar o projeto nas Unidades Santa Luzia, em Nova Alvorada do Sul (MS), e Eldorado, em Rio Brilhante (MS).

A Rede Apae Brasil aplicará sua própria metodologia de Emprego Apoiado, que consiste na formação de uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de psicologia, assistência social e pedagogia, para buscar quem deseja ingressar no mercado de trabalho, bem como a realização de avaliações individuais para mapear habilidades, perfis e interesses profissionais. Além disso, as famílias terão acompanhamento, recebendo orientação sobre direitos e deveres trabalhistas e a função que desempenham nesse processo. Já a Atvos será assessorada na identificação de vagas compatíveis, recebendo suporte na adaptação dos novos colaboradores e na construção de um ambiente mais inclusivo.

“Acreditamos que a diversidade e a inclusão são valores fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária”, afirma Cristiana Gomes, vice-presidente de Gente, Gestão e Sustentabilidade da Atvos. “Com essa parceria, queremos abrir portas para que mais pessoas com deficiência, principalmente aquelas das comunidades próximas às nossas operações, possam mostrar todo o seu potencial e crescer junto com a empresa”, garante.

O presidente da Federação Nacional das Apaes (Fenapaes), o prof. Jarbas Feldner de Barros, afirma que a parceria com a Atvos representa mais um avanço na inclusão social no mundo do trabalho. “A Fenapaes tem atuado de maneira efetiva junto às Federações Estaduais e Apaes para garantir cada vez mais o protagonismo das pessoas com deficiência na sociedade, tendo o trabalho como uma das ferramentas essenciais nesse processo. A Rede Apae Brasil tem feito um trabalho diário e exemplar para assegurar e ampliar direitos, e essa parceria reforça o impacto que podemos gerar na vida de milhares de pessoas com deficiência e suas famílias”, afirma o prof. Jarbas Feldner.

No momento, a Atvos oferece oportunidades em diferentes áreas, como administrativo, agrícola, manutenção automotiva e almoxarifado. Podem se inscrever pessoas com deficiência com ou sem laudo. Os interessados dos municípios de Deodápolis, Glória de Dourados, Angélica e Rio Brilhante devem procurar a Apae de Ivinhema no e-mail: [email protected] ou telefone (67) 99290-2235. Já os candidatos da cidade de Nova Alvorada do Sul podem contatar a Apae do município no e-mail: [email protected] ou telefone (67) 3456-2622.

Apesar da iniciativa inédita, a Atvos desenvolve outras ações que possibilitam a profissionalização desse público. Nos municípios de Rio Brilhante (MS) e Glória de Dourados (MS), a companhia capacitou duas turmas de jovens aprendizes formadas exclusivamente por pessoas com deficiência no curso de assistente administrativo. Uma outra turma nesse mesmo modelo, em Mirante do Paranapanema (SP), concluiu a aprendizagem de almoxarifado em 2023.

Atualmente, a Rede Apae Brasil tem parceria com mais de 2,3 mil empresas espalhadas por todo o país, além de supermercados e farmácias. Somente em 2023, foram capacitadas e inseridas 1,9 mil pessoas com deficiência no mundo do trabalho e esse número segue crescendo.

Sobre a Atvos

A Atvos é uma das principais produtoras de biocombustíveis do Brasil, e também produz açúcar VHP e energia elétrica limpa e sustentável por meio da biomassa da cana-de-açúcar. A partir desta matéria-prima, a companhia tem capacidade para produzir cerca de 3,3 bilhões de litros de etanol, que podem movimentar mais de 60 milhões de carros compactos; 750 mil toneladas de açúcar VHP, volume capaz de adoçar as vidas de milhões de famílias após refinado; além de cogerar aproximadamente 4,2 mil GWh de energia elétrica a partir de biomassa, suficiente para abastecer uma população de mais de 20 milhões de pessoas. Possui cerca de 10 mil integrantes nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo, onde estão localizadas suas oito unidades agroindustriais.

Como um player relevante na geração de energia limpa e renovável, a empresa é uma das principais emissoras nacionais de créditos de descarbonização (CBIOs), tendo renovado a certificação do RenovaBio de todas as suas unidades agroindustriais até 2025. Ainda pela frente socioambiental, conta com o Energia Social, que apoia projetos voltados para temas como educação, cultura, saúde, segurança, meio ambiente e atividades produtivas. A iniciativa tem como objetivo fomentar o desenvolvimento socioeconômico e promover melhoria na qualidade de vida das comunidades onde a companhia atua. Mais informações clique aqui.

Com informações da Atvos.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.