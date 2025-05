Na última quinta-feira (08) prendeu uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Federal por crime de moeda falsa, em Corumbá/MS.

A ação ocorreu enquanto a suspeita foi flagrada recebendo uma encomenda postal contendo cinco notas falsas de R$ 100,00.

Diante dos fatos, a mulher foi indiciada por crime de moeda falsa e encontra-se à disposição da Justiça Federal.

