Projeto apoiado pelo Governo de MS pode contemplar Três Lagoas com voos regionais

Na última sexta-feira (09), foi informado pela Prefeitura de Três Lagoas que a administração está acompanhando de perto as negociações entre a empresa Amaro Aviation, especializada em aviação executiva, e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, sobre um projeto para operar voos regionais entre a capital e seis municípios sul-mato-grossenses, incluindo Três Lagoas.

A proposta visa atender à crescente demanda logística e industrial da região, com a utilização de aeronaves específicas para o transporte aéreo regional. A iniciativa conta com o apoio do Governo Estadual e de representantes do setor industrial, reforçando o compromisso com o fortalecimento da economia local e a melhoria da conectividade entre os municípios do estado.

A expectativa é de que, com o avanço das tratativas e o engajamento de parceiros públicos e privados, o projeto seja implementado em breve, trazendo benefícios diretos para a população e o setor empresarial de Três Lagoas. A retomada dos voos regionais representa um passo importante para o desenvolvimento econômico e social do município.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.