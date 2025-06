PF prende mais dois suspeitos de fraudar benefícios do INSS em Sergipe

Além das prisões, operação apreendeu dinheiro, cheques e bloqueou imóveis avaliados em R$ 12 milhões

A Polícia Federal prendeu, nesta terça-feira (17), mais duas pessoas suspeitas de envolvimento no esquema de descontos ilegais aplicados em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). As prisões ocorreram em Aracaju e em Umbaúba, município do interior de Sergipe.

Os investigados foram levados para a Superintendência da PF em Aracaju, onde permanecem detidos temporariamente e prestam depoimento. Por decisão judicial, os nomes não foram divulgados, já que o inquérito corre em segredo de justiça.

Durante a operação, também foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais nas cidades de Aracaju, Umbaúba e Cristianópolis. Segundo a Polícia Federal, foram apreendidos cerca de R$ 35 mil em dinheiro, além de R$ 68 mil em cheques.

A Justiça Federal determinou ainda o sequestro de cinco imóveis pertencentes aos suspeitos. Juntas, as propriedades estão avaliadas em aproximadamente R$ 12 milhões.

De acordo com a PF, o objetivo da operação é recuperar parte dos valores desviados e reforçar as investigações sobre o esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões pagos pelo INSS.

