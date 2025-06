Plantão de vacinação em supermercado e Mercadão Municipal acontece em feriado na Capital

Vacinação contra a gripe é o foco do plantão e para receber a dose basta apresentar documento com foto

Entre os dias 19 e 21 de junho, acontece um plantão especial de vacinação contra a gripe em Campo Grande. No o feriado prolongado de Corpus Christi, a imunização ocorre em pontos em supermercado e no Mercadão Municipal.

Na quinta-feira (19), feriado de Corpus Christi, e na sexta-feira (20), ponto facultativo, a vacinação será realizada no Mercado Gaúcho, localizado na Rua Santo Ângelo, 312, no bairro Coronel Antonino, das 9h às 15h.

Já no sábado (21), a vacinação ocorrerá das 9h às 16h no Mercadão Municipal, com apoio do ônibus da Cruz Vermelha Brasileira.

Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento de identificação com foto. A campanha tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal contra a influenza, que ainda está abaixo da meta estipulada pelo Ministério da Saúde.

A vacina está disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade.

Cobertura vacinal

Até esta terça-feira (17), já foram aplicadas 288.753 doses da vacina contra a gripe em Campo Grande, sendo 224.110 destinadas ao público-alvo prioritário (idosos, crianças, gestantes, entre outros). A cobertura vacinal na Capital é de 46,98%.

O serviço de imunização é realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SESAU).

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

