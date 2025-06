Fumacê passa por três bairros de Campo Grande nesta terça-feira

Aplicação acontece das 16h às 22h no Jardim Lageado, Los Angeles e Nova Lima

O serviço de fumacê percorre nesta terça-feira (17) três bairros de Campo Grande no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. A aplicação do inseticida ocorre entre 16h e 22h.

As equipes circularão pelas seguintes regiões: Jardim Lageado, Los Angeles e Nova Lima. O roteiro inclui pontos específicos onde há maior incidência de casos suspeitos ou confirmados das arboviroses.

Para que o veneno tenha mais eficácia, é importante que os moradores deixem portas e janelas abertas no momento da passagem do carro do fumacê. A medida permite que o produto atinja locais dentro das residências onde o mosquito costuma se esconder.

Vale lembrar que o fumacê elimina apenas os mosquitos na fase adulta, principalmente as fêmeas, que são as responsáveis pela transmissão das doenças. A ação não atinge ovos e larvas, por isso, os cuidados dentro de casa devem continuar, como eliminar recipientes que acumulam água.

A aplicação pode ser suspensa ou adiada se houver chuva, ventos fortes ou neblina, condições que comprometem a dispersão correta do produto.

Confira os locais atendidos:

Bairro Ruas atendidas Jardim Lageado Rua Adelaide Maia Figueiredo com Rua Lúcia dos Santos Los Angeles Rua Afonso Celso com Rua Ciro Azevedo Nova Lima Rua Jauaperi com Rua Camaraipe

