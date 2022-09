São Paulo perde e se complica na Sul-Americana

O São Paulo perdeu por 3 a 1 para o Atlético-GO, na noite de ontem (1), em partida válida pelo jogo de ida das semis da Copa Sul-Americana. A derrota complica a situação do tricolor que vê na competição uma chance de salvar o ano.

VITÓRIA MAIÚSCULA!!!! Jogando no Serra Dourada pra mais de 30 mil pessoas, o Dragão saiu na frente do São Paulo nas semifinais da @SudamericanaBR. 3 a 1 com gols de Jorginho, Shaylon e Léo Pereira. FOCO TOTAL! #DRAGÃO #DragãoNaSula pic.twitter.com/tAVkNt1P4K — Atlético Goianiense (@ACGOficial) September 2, 2022

Com um rendimento abaixo do esperado e muitos erros individuais, o tricolor terminou a partida mais próximo de levar o quarto gol do que fazer o segundo. Igor Gomes, um dos jogadores mais criticados pela torcida, foi expulso aos 40 minutos do primeiro tempo, o que prejudicou o planejamento da equipe, que estava melhor no jogo.

O jogo de volta ocorre na semana que vem, na quinta-feira (8). Para avançar à semifinal, o São Paulo precisa vencer por três gols de diferença, no Morumbi. Vantagem tricolor por dois gols leva a decisão para os pênaltis. O time goiano pode perder por até um gol que se classifica. Quem avançar para a final pega Independiente del Valle-EQU ou Melgar-PER.

Como foi Atlético-GO x São Paulo

Os primeiros minutos deram a impressão que o São Paulo iria prevalecer seu favoritismo. Até os 10 minutos, o tricolor não saia do campo de ataque. Entretanto aos 11 minutos, o lateral Dudu cruzou rasteiro pela direita e o meia Jorginho apareceu às costas da zaga para balançar as redes. 1 a 0 Atlético.

O Tricolor não demorou para reagir. Aos 22 minutos, o meia Rodrigo Nestor ergueu na área e o atacante Luciano, de cabeça, deixou tudo igual. Porém, ai surge o lance capital da partida. Igor Gomes, que já tinha amarelo, deu um carrinho atrasado no meio campo e acertou o adversário. O tricolor passou o resto da partida com um a menos.

Com um a mais, o Atlético partiu para cima na volta do segundo tempo. Aos dez minutos, o meia Shaylon, ex-jogador do próprio Tricolor, que tinha acabado de entrar em campo, aproveitou um cruzamento pela direita do volante Marlon Freitas e uma falha do goleiro Jandrei para recolocar o Dragão na dianteira.

Com a partida sob controle, os goianos aumentaram a fatura, novamente com um atleta que o técnico Eduardo Baptista, estreante da noite, mandou a campo na etapa final. Aos 32, seis minutos após entrar, o atacante Léo Pereira avançou pela esquerda, escapou do zagueiro Diego Costa e concluiu para o gol de Jandrei, definindo o marcador.

🔥🎥 Os melhores momentos do duelo brasileiro na semifinal da CONMEBOL #Sudamericana. 🐉👏 O @ACGOficial abriu vantagem sobre o @SaoPauloFC na disputa!#GrandeConquista pic.twitter.com/NqRQQmKrP7 — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) September 2, 2022

