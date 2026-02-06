Mulher procurada pela Justiça de Maracaju é encontrada com cocaína em rodoviária de São Luís

Suspeita era alvo de mandado expedido em Mato Grosso do Sul e foi localizada transportando droga escondida em eletrodoméstico

Na quinta-feira (5), uma mulher com pendências judiciais foi encontrada durante fiscalização na rodoviária de São Luís, no Maranhão. Entre as ordens judiciais existentes contra ela está uma determinação expedida pela 2ª Vara Criminal de Maracaju, em Mato Grosso do Sul, relacionada ao favorecimento da exploração sexual de crianças e adolescentes.

Ela também era alvo de outro mandado, emitido pela 3ª Vara de Rondonópolis, no Mato Grosso, por envolvimento com o tráfico de drogas.

Durante a inspeção dos itens que estavam sendo transportados pela mulher, foram localizados cerca de três quilos de pasta base de cocaína escondidos dentro de um eletrodoméstico. A situação gerou um novo registro criminal relacionado ao transporte do entorpecente.

Após ser localizada, a mulher foi levada para a Central de Custódia de São Luís, onde permanece enquanto aguarda os encaminhamentos judiciais.

