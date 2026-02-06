Fazenda reduz previsão do PIB para 2,3% em 2026 e projeta inflação de 3,6%

Estimativa de crescimento cai 0,1 ponto percentual; Selic está em 15% ao ano e pode começar a recuar a partir de março



A SPE (Secretaria de Política Econômica) do Ministério da Fazenda reduziu de 2,4% para 2,3% a estimativa de crescimento da economia brasileira em 2026. A revisão consta no Boletim Macrofiscal, divulgado nesta sexta-feira (6).

De acordo com o documento, a projeção menor para o PIB (Produto Interno Bruto) reflete uma desaceleração mais acentuada da atividade agropecuária, após a safra recorde registrada em 2025. Esse movimento, segundo a SPE, deve ser parcialmente compensado por uma expansão maior da indústria e dos serviços ao longo do ano.

O boletim aponta ainda que a absorção doméstica, que engloba consumo e investimentos internos, tende a acelerar, embora haja uma contribuição menor das exportações em um cenário de comércio internacional mais restritivo.

Em relação à inflação, a SPE projeta que o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) encerre 2026 em 3,6%, mantendo o processo de desinflação. Segundo a secretaria, os preços devem continuar sendo influenciados pelo excesso de oferta global de bens e combustíveis, pelos efeitos do enfraquecimento recente do dólar e pela política monetária restritiva, apesar da expectativa de pressões moderadas nos preços dos alimentos.

Atualmente, a taxa básica de juros Selic está em 15% ao ano, definida pelo Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central, no maior patamar desde julho de 2006. O Copom informou que poderá iniciar um ciclo de redução dos juros na reunião de março, caso a inflação siga sob controle e não ocorram mudanças relevantes no cenário econômico.

O boletim também destaca riscos para o cenário de 2026, como a intensificação de tensões geopolíticas e comerciais e uma possível desaceleração mais forte da economia chinesa, fatores que podem aumentar a volatilidade financeira internacional. Em 2025, o IPCA acumulou alta de 4,26%.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram