Voleibol adaptado de Campo Grande disputa festival em SP

As equipes de voleibol adaptado do Círculo Militar de Campo Grande participam, neste fim de semana, do Festival de Voleibol Adaptado em Auriflama (SP), a 470 km da capital sul-mato-grossense. A competição será realizada sábado (7) e domingo (8), nos ginásios Aurélio Dainezi e Álvaro Cardin, e marca a primeira participação do grupo sul-mato-grossense em um torneio fora de Mato Grosso do Sul.

O festival reúne 12 equipes, entre elas os donos da casa, Auriflama, além do Vôlei Mulheres RP, de São José do Rio Preto, Avatan Vôlei, de Tanabi, Vôlei Paixão, de Jales, Vôlei Indiaporã, Vôlei Araçatuba, Vôlei Matão, União do Vale e as seleções das prefeituras de Guararapes e Sales, além da delegação campo-grandense.

A equipe de Campo Grande integra o projeto “Geração em Movimento”, criado em fevereiro de 2024 e voltado a associados com mais de 45 anos. Atualmente, a iniciativa conta com 57 participantes ativos e utiliza o voleibol adaptado como ferramenta de promoção da saúde e inclusão social. Na modalidade, as regras são ajustadas para priorizar a segurança dos atletas, permitindo, por exemplo, a condução da bola, o que reduz o impacto nas articulações.

Além do caráter esportivo, o projeto apresenta resultados ligados à qualidade de vida, como estímulo à convivência social, melhora da autoestima e redução do isolamento. Mesmo com pouco tempo de formação, as equipes já conquistaram o vice-campeonato nos Jogos Municipais dos Idosos, resultado que reforça a evolução do grupo.

A participação no festival em Auriflama é vista pela coordenação como uma oportunidade de intercâmbio e valorização dos atletas. Os treinos ocorrem no ginásio do Círculo Militar, às terças e quintas-feiras, das 17h30 às 20h30, e aos sábados, das 9h às 11h.

Por Mellissa Ramos

