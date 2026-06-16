PF faz operação em MS para avançar investigação sobre homicídio de indígena

Ação cumpriu mandado de busca e apreensão e resultou em prisão em flagrante por suspeita de fraude processual

Nesta terça-feira (16), a PF 9Polícia Federal) deflagrou, a Operação Teko Porã II, em Iguatemi (MS), para avançar nas investigações sobre o homicídio de um indígena ocorrido em novembro de 2025, durante um conflito armado nas proximidades da aldeia Pyelito Kue.

A nova fase dá continuidade a um trabalho iniciado ainda em 2025, quando a PF buscou esclarecer as circunstâncias do caso e identificar os possíveis envolvidos na ocorrência.

Nesta etapa, o objetivo é aprofundar a coleta de provas e reforçar a apuração sobre a responsabilidade dos suspeitos. Por determinação da Justiça Federal, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em endereço ligado aos investigados.

Durante o cumprimento da ordem judicial, uma pessoa foi presa em flagrante por suspeita de fraude processual, após tentativa de destruição de provas relacionadas ao caso.

A Polícia Federal segue com as investigações para esclarecer completamente o crime e identificar todos os envolvidos.

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