Homem perde R$ 9 mil após golpes com PIX e TED em Dourados

Vítima, de 66 anos, identificou transferências indevidas; valores foram enviados a conta ligada a empresa do agronegócio

Um homem de 66 anos registrou ocorrência após perceber movimentações não autorizadas em sua conta bancária, em Dourados. O caso foi registrado no bairro Jardim Universitário.

Segundo o Dourados News, ele relatou que terceiros tiveram acesso à conta e realizaram duas transferências sem consentimento: um PIX de R$ 4,5 mil e uma TED no mesmo valor, somando prejuízo de R$ 9 mil.

Os valores foram enviados para uma conta que, segundo o extrato bancário, está vinculada a uma empresa do setor do agronegócio.

O caso será apurado pelas autoridades como suspeita de estelionato.

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