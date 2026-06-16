Aquidauana recebe fórum para debater sustentabilidade e financiamento na pecuária

Evento em Mato Grosso do Sul reúne setor produtivo, instituições e especialistas para discutir soluções, políticas públicas e mecanismos financeiros voltados à pecuária sustentável

A cidade de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul, será palco, nos dias 2 e 3 de julho, do 6º Fórum da Pecuária Sustentável, que terá como foco central o debate sobre sustentabilidade e financiamento na cadeia da pecuária bovina.

Promovido pela Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável, o evento reúne representantes de diferentes elos do setor produtivo, instituições de pesquisa, organizações da sociedade civil e agentes públicos para discutir caminhos que conciliem produção, conservação ambiental e viabilidade econômica.

Nesta edição, o Pantanal foi escolhido como território estratégico para os debates, em razão de sua relevância para a pecuária nacional e dos desafios relacionados à manutenção de modelos produtivos sustentáveis.

A programação será dividida em dois momentos. No dia 2 de julho, o evento ocorre na Fazenda Gabinete, em Sidrolândia, com um dia de campo voltado à apresentação de boas práticas e eficiência produtiva. Já no dia 3, os debates seguem durante a Pantanal Tech MS, em Aquidauana, com painéis sobre transição verde, políticas públicas, rastreabilidade, mercado e mecanismos financeiros de apoio ao setor.

Segundo a organização, o objetivo é aproximar experiências práticas do campo das discussões estratégicas, ampliando o diálogo sobre soluções que fortaleçam a competitividade da pecuária e incentivem investimentos em sustentabilidade.

O fórum também deve abordar instrumentos financeiros e iniciativas que vêm sendo utilizados para apoiar produtores na adoção de práticas sustentáveis, tema considerado central para o futuro da atividade no Pantanal e no Brasil.

Dia de Campo | Fazenda Gabinete

Data: 02 de julho de 2026

Horário: 9h às 14h

Local: Fazenda Gabinete (Rodovia MS 162 km 43 – Sidrolândia/MS)

ATENÇÃO: A inscrição é obrigatória e as vagas limitadas. Se inscreva agora: https://forms.gle/yYB8XUFStZD1i4e49

Fórum da Pecuária Sustentável

Data: 03 de julho de 2026

Horário: 13h30 às 19h

Local: Pantanal Tech MS – Pavilhão da Pecuária (Rodovia Graziela Maciel Barros – Camisão, Aquidauana/MS)

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