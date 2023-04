PF faz operação contra o combate ao tráfico internacional em MS, SP e PB

Agentes da Polícia Federal (PF), em conjunto com a Força Tarefa (FT SUSP/PB e GOE da Polícia Civil/PB) deflagraram na tarde de ontem (10), uma operação de combate ao tráfico internacional de drogas na Paraíba, São Paulo e também em Mato Grosso do Sul, com cumprimento de busca e apreensão e prisão.

Segundo a PF, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e mandado de prisão no âmbito da Operação Rede Paraíba. O objetivo da ação é desarticular um esquema de tráfico de drogas feito por uma organização criminosa que transportava drogas de Capitam Bado (PY), para outros estados brasileiros como São Paulo e Paraíba.

Agentes da PF informaram que as investigações tiveram início em março deste ano com grande apreensão de quantidade de maconha no município de Caarapó. Os entorpecentes estavam sendo transportada em um veículo, com placas de Capitan Bado, com destino a Hortolândia (SP).

A Polícia Federal (PF) se mantém atuante na repressão aos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro nas regiões de fronteira.

Nome da operação

O nome da operação Rede Paraíba faz alusão à cidade de onde o grupo criminoso coordenava a atividade ilícita em São Bento (PB), conhecida como a capital mundial das redes, cidade que além de domicílio dos chefes do grupo, também era destino das drogas que saiam de Capitan Bado (PY).

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.