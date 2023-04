Policiais apreendem quase 200 quilos de cocaína escondidos em pneus

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu na tarde de ontem (10), uma grande quantidade de cloridrato e basta base de cocaína, sendo transportados escondidos em pneus, em uma carreta, na BR-262, em Miranda. Aos policiais, o caminhoneiro negou a existência dos entorpecentes, mas relatou que estava a caminho de São Paulo.

O flagrante aconteceu no km 602, quando policiais deram sinal de parada ao condutor da carreta Scania R500, conduzindo por um homem, que não teve a identidade divulgada.

Os policiais iniciaram uma fiscalização no veículo, quando os agentes encontraram diversos tablets escondidos, junto com à carga, sendo transportados em um semirreboque. Ao serem pesados, foram totalizados 104,8 quilos de cloridrato de cocaína e 82,2 quilos de pasta base de cocaína. Ao ser questionado, o condutor negou a existência da droga.

O caminhão e o motorista foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil de Miranda.

