Operação mira líderes de esquema de contrabando

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (11), a Operação Amerímnia. Ela tem o objetivo de desarticular uma quadrilha que contrabandeava cigarros e praticava lavagem de dinheiro por meio de empresas de transporte, postos de gasolina e conveniências.

A ação ocorre devido a investigações que culminaram na Operação Nepsis, datada de 2018, quando descobriu-se um estruturado esquema de contrabando de cigarros por praticamente todo o Mato Grosso do Sul.

As investigações dessa nova ação focam nos chamados ‘gerentes financeiros’ da organização criminosa.

Embora eles já tenham sido condenados pelos crimes de contrabando, organização criminosa, corrupção, entre outros, “continuam praticando sistematicamente o crime de lavagem de capitais, por meio de empresas de transporte, postos de gasolina e conveniências, mediante a utilização de familiares e terceiros como “laranjas””, relata a Polícia Federal.

Ao todo, estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão nas cidades de Eldorado, Juti e Dourados, além do sequestro de seis imóveis, 22 veículos, 15 contas bancárias e suspensão das atividades de quatro pessoas jurídicas.

Amerímnina

O nome da operação (Amerímnia) deriva do grego e significa não-preocupação, despreocupação, tranquilidade, em alusão ao fato de os investigados, despreocupadamente com a repressão, continuarem com suas atividades ilícitas

