PF faz operação contra grupo que mandava entorpecente para facções do RJ; MS tem envolvimento

A PF (Polícia Federal), com apoio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) do Rio de Janeiro, deflagrou a ‘Operação CashBack’, na manhã desta quinta-feira (27), para combater organização criminosa envolvida na prática dos crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas em Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina,

No total, são cumpridos 18 mandados de prisão preventiva e 14 mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro de bens e bloqueio de contas contra integrantes da organização criminosa investigada.

As apurações foram iniciadas em janeiro de 2022, com a apreensão de R$ 1,5 milhão que estavam escondidos na carroceria de um automóvel que seguia da cidade do Rio de Janeiro para o estado de São Paulo.

Durante as investigações, a PF fez duas apreensões de grande quantidade de drogas vinculadas ao mesmo grupo criminoso, em maio do mesmo ano. Na primeira ocorrência, foram apreendidos cerca de 805 kg de cocaína no município de Piraí (RJ), enquanto na segunda ação, houve a apreensão de aproximadamente 808 kg de cocaína na cidade de Seropédica (RJ). O entorpecente tinha como destino comunidades dominadas por facções criminosas no estado carioca.

Os integrantes do grupo investigado, já denunciados Ministério Público do Rio de Janeiro, poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

Com informações da Polícia Federal

