Ribas do Rio Pardo implementa transporte público gratuito para toda população

1ª cidade do Mato Grosso do Sul com 100% do transporte público tarifa zero

Ribas do Rio Pardo, conhecida como a capital do eucalipto no Mato Grosso do Sul, implementa o transporte público na cidade com um diferencial: totalmente gratuito. A gratuidade da passagem é fruto da criação do programa “Tarifa Zero”, que visa proporcionar mobilidade acessível e gratuita para todos os moradores.

O transporte público gratuito já conta com a aprovação da Câmara de Vereadores e o início deste serviço está previsto para início de julho. Ao todo serão quatro linhas de ônibus na cidade, atendendo diversas regiões e facilitando o deslocamento dos cidadãos:

LINHA 1: Jardim dos Estados x Centro

LINHA 2: Jardim dos Estados x São Sebastião

LINHA 2: Santa Clara x São Sebastião

LINHA 3: Pedreira x Polo Industrial

A cidade se torna a primeira em todo o estado a oferecer o passe livre pleno, ou seja, passagem sem custo durante todos os dias e para toda a população. E mais: os ônibus, carinhosamente apelidados de “Zerinho” são climatizados e não possuem catracas, o que facilita o embarque e desembarque dos passageiros. A iniciativa não só promove a acessibilidade, mas também o conforto e a praticidade no transporte diário.

Os ônibus começarão a circular às 6h e encerrarão suas atividades às 20h. Os horários de início e os intervalos entre as linhas serão ajustados gradualmente, conforme a média de tempo utilizado nos trajetos. Assim como a localização dos pontos, itinerários e horários que poderão sofrer alterações conforme a necessidade dos usuários.

Para conhecimento da população sobre as linhas de ônibus, a prefeitura irá distribuir, de porta em porta, panfletos informativos com imagens provisórias dos trajetos pré-definidos, podendo haver alterações de acordo com a demanda.

A implementação do “Tarifa Zero” é um marco para Ribas do Rio Pardo, trazendo mais mobilidade e inclusão para todos os seus habitantes. A cidade demonstra que é possível inovar e oferecer qualidade de vida através de um transporte público eficiente e gratuito.

Informações e Contato

Em caso de dúvidas, os cidadãos podem entrar em contato com a prefeitura pelo e-mail: [email protected], WhatsApp: (67) 99606-1175 ou ligar sem custo pelo 0800-808-1175.

Para acompanhar as atualizações sobre o “Tarifa Zero” e outras novidades da cidade, acesse o site oficial da prefeitura: www.ribasdoriopardo.ms.gov.br e pelo Instagram (@prefribasoficial) e facebook (@ribasdoriopardooficial).

