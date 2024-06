Governo de MS lança plataforma de dados sobre incêndios florestais no Pantanal

‘Balanço Operação Pantanal’ terá live semanalmente para apresentar dados de combate ao incêndio no bioma

O Governo de Mato Grosso do Sul lançou, na manhã desta quinta-feira (27), a nova plataforma de dados sobre incêndios florestais no Pantanal e a força-tarefa de atendimento à imprensa. No ato, o governador do Estado, Eduardo Riedel, acompanhado do secretário da SEMADESC (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, falou sobre a plataforma e como será realizado o atendimento à imprensa, em formato unificado e padronizado.

“Faremos uma live semanalmente para que os responsáveis apresentem a evolução dos trabalhos que vêm sendo feitos no Pantanal. Há muita desinformação sobre este assunto e essa ação é, justamente, para que a informação seja transmitida de maneira geral e corretamente. Estamos há quase 90 dias em ação com as forças de Segurança Pública, ressaltando que as ações são planejadas desde o início do ano, em janeiro. Nosso objetivo é agir em combate aos incêndios e informar a todos, para que toda a população tenha conhecimento do que de fato está acontecendo no nosso bioma. Vamos fazer uma ação em Corumbá também”, detalhou Riedel.

De acordo com a Tenente Tatiane, diretora de Proteção Ambiental, “o SCI (Sistemas Contábeis Integradoso) está estabelecido em Campo Grande, trabalhando o geoprocessamento de dados para monitorar essa megaoperação. Já chegamos ao 87º dia de operação efetiva, sendo 114 pessoas mobilizadas no momento, com 36 viaturas e 64 ações de combate e atividades de prevenção”, destacou a Tenente.

“O sistema de monitoramento diário são fundamentais para definir as estratégias de combate. Importante destacar o nível de governança que nós temos. Ontem (26), o Cicoe (Centro Integrado de Controle Estadual) tomou a decisão de ampliar os aceiros – faixas ao longo de divisas, cercas e áreas de vegetação nativa livres de vegetação – para a contenção de fogo, para que tenhamos ‘linha de corta fogo’ mais efetivas”, afirmou o secretário Verruck.

Segundo ainda levantamento, o nível de biomassa é maior que o do ano de 2020, sendo a seca mais prolongada que o ano citado. “O volume de chuva registra estar abaixo da média histórica dos últimos 10 anos. Isso tudo indica que os números explorados são mais críticos que em 2020. E, infelizmente, deve piorar nos meses de agosto e setembro, estamos nos preparando para isso”, alertou o secretário da SEMADESC.

Queimadas 2024

Conforme dados revelados pela Tenente Tatiane, o Pantanal de Mato Grosso do Sul já registrou uma área queimada de 530 mil hectares. O balanço é de 1º de janeiro a 25 de junho deste ano.

O evento ocorreu na sala do Cicoe (Centro Integrado de Comando e Controle Estadual), localizada no pátio ao lado do Comando-Geral da PM (Polícia Militar) de Mato Grosso do Sul, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

