PF e Receita apreendem R$ 600 mil em mercadorias contrabandeadas em Dourados

Uma operação conjunta da Polícia Federal (PF) e da Receita Federal resultou, na tarde desta quarta-feira (3), na apreensão de cerca de R$ 600 mil em mercadorias estrangeiras introduzidas irregularmente no Brasil. A ação aconteceu em um imóvel utilizado como entreposto para depósito e movimentação de produtos ilícitos, na cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul.

No momento da abordagem, um veículo que deixava o local foi interceptado, transportando celulares e perfumes importados sem documentação fiscal. Dentro do imóvel, os agentes encontraram seis pessoas e outros três veículos que seriam usados para a distribuição das mercadorias.

Foram recolhidos eletrônicos, perfumes, cosméticos e os três veículos utilizados na logística, todos sem comprovação legal de importação. Segundo a Receita Federal, a prática visava burlar o controle aduaneiro e a tributação devida.

Os envolvidos foram detidos em flagrante e encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Dourados, onde foram autuados por descaminho e associação criminosa. Tanto as mercadorias quanto os veículos apreendidos serão encaminhados para os procedimentos legais cabíveis.

A ação reforça a atuação integrada dos órgãos de fiscalização na região de fronteira com o Paraguai, rota frequentemente utilizada para o contrabando e descaminho de produtos estrangeiros.

