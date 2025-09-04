Morre o estilista italiano Giorgio Armani, nesta quinta-feira (4)

O estilista italiano Giorgio Armani morreu nesta quinta-feira (4), com 91 anos. A causa da morte não foi divulgada pela família.
O comunicado saiu por meio das páginas da grife que carrega o seu nome. Segundo o texto, ele “faleceu pacificamente, cercado pelos seus entes queridos”.
“O Grupo Armani comunica, com infinito pesar, o falecimento do seu criador, fundador e força incansável: Giorgio Armani”, diz a nota
O velório acontece entre sábado (06) e domingo (07), em Milão e repeitando os desejos do designer, a despedida será apenas para amigos e familiares.
Giorgio Armani estava doente há um tempo.
