PF desencadeia operação contra depósitos de drogas e armas do PCC em Mato Grosso do Sul

A Polícia Federal realizou, nesta terça-feira (10), uma nova ofensiva contra o tráfico de drogas em Mato Grosso do Sul, com foco em desmantelar depósitos de drogas e armas utilizados pela facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). A ação, batizada de Operação Pégasus, cumpre mandados judiciais em Campo Grande e é coordenada pela Ficco-MS (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul).

Nas primeiras horas da manhã, um dos mandados foi executado em um imóvel localizado no Bairro Nova Lima. Segundo relatos de moradores locais, o local aparentava ser uma conveniência vigiada por câmeras de segurança, mas com pouca interação com a vizinhança. “Saiu gente presa daí”, afirmou um vizinho que presenciou a movimentação policial.

Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, com o apoio do GOC (Grupo de Operações com Cães) da PRF (Polícia Rodoviária Federal). A operação resultou na apreensão de celulares, dinheiro e maconha, conforme informado em nota oficial da Ficco-MS.

A Operação Pégasus tem como principal objetivo desmobilizar locais que funcionam como depósitos de drogas e armas da facção criminosa PCC, uma das mais atuantes no tráfico de entorpecentes no país. Ao focar em pontos estratégicos utilizados pela organização, as autoridades buscam desarticular a logística de armazenamento e distribuição desses materiais ilícitos.

A Ficco-MS é composta órgãos de segurança, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública, Polícia Civil, Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, Secretaria Nacional de Políticas Penais e a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Essa integração entre as diferentes forças tem sido fundamental para a coordenação de operações complexas e para o combate efetivo ao crime organizado no Estado.

Com a apreensão de drogas, armas e detenção de suspeitos, a Operação Pégasus visa enfraquecer a infraestrutura do PCC em Mato Grosso do Sul. As investigações continuarão para identificar e desmantelar outros possíveis pontos de armazenamento e distribuição controlados pela facção.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais