Motociclista fica gravemente ferido após colisão com carreta no Indubrasil

Um motociclista de 24 anos ficou gravemente ferido após colidir com a traseira de uma carreta na manhã desta terça-feira (10), no distrito de Indubrasil, em Campo Grande. O acidente aconteceu por volta das 7h, quando o motorista da carreta, de 54 anos, fazia uma conversão para entrar em uma empresa na Avenida Principal 1, onde iria descarregar uma carga de sal.

conforme informações preliminares, o caminhoneiro relatou que sinalizou para realizar a conversão à direita e, pouco depois, ouviu o som de uma freada brusca. Ao sair do veículo, encontrou o motociclista caído e já inconsciente, após a batida na traseira da carreta bitrem.

A unidade avançada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel Urgente) foi acionada para o local do acidente. Devido à gravidade dos ferimentos, o jovem precisou ser intubado ainda dentro da ambulância antes de ser transportado para a Santa Casa de Campo Grande.

O motorista da carreta permaneceu no local, aguardando a chegada do socorro e da equipe do BPTran (Batalhão de Policiamento de Trânsito), que foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente. Antes da chegada da polícia, familiares do motociclista estiveram no local e removeram a moto acidentada.

A informação apurada pela reportagem é que o motociclista mora na região e estava pilotando um veículo sem licenciamento. Além disso, a PM (Polícia Militar) confirmou que o jovem não possuía habilitação para conduzir motocicletas.

O estado de saúde do motociclista é grave, e ele segue recebendo cuidados médicos intensivos na Santa Casa. A polícia ainda trabalha para esclarecer todos os detalhes do acidente e avaliar as condições que levaram à colisão.

