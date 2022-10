PF deflagra organização criminosa que pratica contrabando no interior de MS

Foram cumpridos na manhã de hoje (27), um mandado de busca e apreensão na cidade de Nova Alvorada do Sul, a 115 quilômetros de Campo Grande, contra uma organização criminosa que pratica crimes de contrabando e descaminho na região. Duas pessoas, que não tiveram seus nomes divulgados, tiveram suas contas bancárias bloqueadas pela Justiça Brasileira.

De acordo com o PF, durante o curso das investigações foi observado um fluxo intenso de mercadorias e cooptação de dezenas de pessoas que realizam a prática do contrabando e descaminho de produtos de origem paraguaia. Ainda de acordo com a investigação, foram constatados um grande fluxo financeiro de um dos principais líderes dessa organização criminosa, que já foi preso por conta de utilização de contas bancárias de terceiros e também realizava a ocultação patrimonial e alimentação de recursos para a continuidade e permanência da organização.

Foram cumpridos um mandado de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de Dourados, no município de Nova Alvorada do Sul. A Justiça Federal também deferiu o sequestro de valores depositados nas contas bancárias e dois investigados na operação.

De acordo com a Polícia Federal, a Operação Corte na Tangente tem esta designação por alusão ao apelido do alvo, líder de uma organização criminosa e também bloquear a criminalidade dedicada aos crimes de contrabando de descaminho.

