Jovem morre após ser lançado para fora do veículo, na BR-376

Um acidente de trânsito ocorrido na manhã desta quinta-feira (27) terminou em uma morte. O incidente ocorreu por volta das 6h da manhã, na BR-376, nas proximidades do aeródromo, entre Fátima do Sul e Dourados, município localizado a 228 km de Campo Grande.

O jovem, identificado como Eduardo Souza Proença, de 23 anos, morreu no local do acidente.

De acordo com as informações apuradas pelo jornal MS News, o rapaz seguia o trajeto Dourados-Fátima do Sul, em um Corsa, de cor prata. As informações são de que o carro saiu da pista e caiu num barranco numa região conhecida como “tubão”.

Ao chegarem no local, o Corpo de Bombeiros constatou que o acidente havia ocorrido há algumas horas, sendo impossível confirmar o horário correto. Também identificaram o veículo caído às margens da rodovia BR-376 em uma área de várzea.

O corpo do motorista foi localizado um pouco antes de onde o veículo parou após o acidente, fato que indica que o condutor foi ejetado do interior do veículo durante o acidente. Ainda não foram esclarecidos os motivos que ocasionaram o acidente.

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e a Perícia de Fátima do Sul. O caso segue em investigação.

Com informações dos jornais MS News e Fátima News

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: