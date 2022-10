Túnel do tempo: confira a receita de bolo gelado recheado de chocolate

O bolo gelado é uma das receitas que nos trazem as memórias afetivas. O doce, sempre servido em pedaços embrulhados em papel alumínio, fazem parte da infância de muita gente. Para diversificar e mesmo assim degustar de uma sobremesa fofinha, veja essa opção de bolo gelado de chocolate, com o bônus de ser recheado!

Ingredientes:

Massa:

2 unidades de ovos

1 xicara de açúcar

1 xicara de leite

1/2 xicaras de cacau

2 xicaras de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico

500 militros (ml) de leite para regar a massa

Recheio:

1 lata de leite condensado

200 gramas de creme de leite

1/2 xicaras de chocolate em pó

500 militros (ml) de leite

1 xicara de chocolate granulado

Modo de Preparo:

Massa:

Em uma tigela e com a ajuda de um batedor (fouet), misture os ovos com o açúcar até dissolver. Junte o óleo, o leite e o chocolate em pó. Mexa até dissolver. Acrescente a farinha aos poucos e vá misturando até incorporar. Junte o fermento e misture pela última vez.

Unte uma forma (tamanho 30cmx22cm) com manteiga e chocolate em pó . Coloque a mistura dentro. Leve ao forno pré-aquecido 180˚C por cerca de 35 minutos ou até cozinhar por dentro e dourar o topo. Deixe esfriar. Corte ao meio. Volte uma das metades do bolo para a forma e regue com metade do leite. Reserve.

Recheio:

Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite, o chocolate em pó e o amido de milho. Misture bem até dissolver. Junte o leite e misture mais uma vez. Leve ao fogo baixo e continue misturando até engrossar e virar um mingau consistente. Despeje sobre o bolo da forma. Por cima, coloque a outra metade do bolo e regue com o restante do leite. Salpique granulado no topo e deixe gelar por pelo menos 3 horas.

Corte em fatias e embrulhe no papel alumínio. Mantenha na geladeira até a hora de servir!