PF deflagra operação Vox Veritatis para apurar fraudes milionárias na Secretaria de Educação de MS

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Receita Federal, deflagrou nesta quarta-feira (21) a Operação Vox Veritatis, que investiga suspeitas de fraudes milionárias em contratos da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED). A ofensiva é um desdobramento das operações “Mineração de Ouro” e “Terceirização de Ouro”, que também apuram desvios de recursos públicos federais no estado.

De acordo com as investigações, empresários, em conluio com servidores públicos da SED, manipulavam processos de adesão a atas de registro de preços de outros órgãos. O objetivo era fraudar contratos superfaturados, que previam comissões de 5% sobre o valor negociado para os intermediários do esquema, montante posteriormente dividido com os servidores envolvidos.

Até o momento, dois contratos sob investigação ultrapassam R$ 20 milhões, mas o valor pode aumentar com o avanço das diligências. Nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos estados de Mato Grosso do Sul e do Rio de Janeiro. Um dos alvos foi uma residência localizada na Rua das Garças, em Campo Grande. Os investigados poderão responder por peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e crimes ligados a fraudes em licitações.

O nome da operação, Vox Veritatis, expressão em latim que significa “voz da verdade”, foi escolhido para simbolizar o papel das instituições de controle na exposição de esquemas fraudulentos que desviaram recursos destinados à educação pública.

A Polícia Federal não divulgou os nomes dos investigados, mas afirmou que as investigações seguem em sigilo para garantir a efetividade das próximas fases da operação. De acordo com a assessoria de comunicação da SED, em breve será divulgado um comunicado com o posicionamento da instituição.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais