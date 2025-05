Conselheira tutelar é atacada com foice durante visita em Bela Vista; autor foi preso em flagrante

Uma conselheira tutelar, identificada como Néia Ibanes, de 37 anos, foi agredida com golpes de foice na tarde dessa terça-feira (20), no município de Bela Vista, a 324 quilômetros de Campo Grande, enquanto realizava uma visita domiciliar acompanhada de outros três colegas. A agressão gerou forte comoção na cidade e levou a Prefeitura de Bela Vista a emitir uma nota oficial de repúdio ao ocorrido.

Segundo informações preliminares, o morador da residência saiu armado com uma foice e investiu contra o grupo de conselheiros, atingindo uma das mulheres com um golpe na cabeça. A vítima, que sofreu um corte de aproximadamente 10 centímetros, foi socorrida rapidamente e encaminhada ao hospital local, onde recebeu atendimento médico. Seu estado de saúde não foi detalhado.

Após o ataque, o agressor tentou fugir por uma área de matagal nas proximidades, mas foi localizado e preso em flagrante pelas autoridades policiais. Ele foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil da cidade, onde permanecerá à disposição da Justiça. A motivação da agressão ainda está sendo investigada. Em resposta ao episódio, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Habitação divulgou nota condenando veementemente o ataque.

“Trata-se de uma grave agressão a servidoras públicas que, com responsabilidade e dedicação, atuam na garantia dos direitos fundamentais da infância e juventude. Agredir quem protege é atentar contra toda a sociedade.”

A prefeitura reforçou ainda seu compromisso com a segurança dos conselheiros tutelares e exigiu das autoridades “a apuração rigorosa dos fatos e a devida responsabilização dos envolvidos”.

A Polícia Civil deve ouvir testemunhas e apurar se o agressor já tinha histórico de violência ou envolvimento em outras ocorrências. A conselheira ferida segue em recuperação e, segundo colegas, “está abalada, mas consciente”.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais