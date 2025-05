Polícia aprende mais 42 mil pacotes de cigarros contrabandeados dentro de carreta em Dourados

Material apreendido era avaliado em R$ 2,3 milhões e o suspeito que conduzia a carreta fugiu

Nesta segunda-feira (19), uma carreta carregada com mais de 42 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai foi interceptada pela polícia na cidade de Dourados. Na ação ninguém foi preso.

Na abordagem feita por Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) em uma estrada vicinal, próximo ao Distrito de Itahum, o condutor do veículo realizou uma manobra realizou ao ver a fiscalização.

Ele entrou em uma estrada de chão e a carreta foi encontrada abandonada próxima a um milharal. Em vistoria na caçamba, foram encontrados 42,5 mil pacotes de cigarros contrabandeados. Buscas foram feitas na região, mas nenhum suspeito localizado.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 2,3 milhões, foi encaminhado à Receita Federal de Ponta Porã.

