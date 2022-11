16 Dias de Ativismo pelo fim da violência contra mulheres

Terá início nesta sexta-feira, dia 25 de novembro com a realização de seminário “Pelo fim da violência contra as mulheres – Dia Estadual de Mobilização pelo Fim da Violência contra a Mulher”. A programação da campanha, organizada pela Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para Mulheres (SPPM), traz uma série de ações, todas para sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre a necessidade de por fim a violência contra a mulher.

Rosana Leal, Subsecretária de Estado de Políticas Públicas para Mulheres, explica que além de conscientizar a campanha quer estimular a participação ativa das mulheres.

As demais ações da campanha serão divulgadas durante o evento de abertura, que será realizado no auditório da Governadoria, em Campo Grande, das 13 às 17h, e contarão com a participação de diversos parceiros do poder público, órgãos governamentais e empresas privadas.

