PF deflagra Operação Ruptura contra o tráfico de drogas em Mato Grosso do Sul

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (13), a Operação Ruptura, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso envolvido no tráfico de drogas em Mato Grosso do Sul. A ação resultou no cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão nas cidades de Corumbá e Campo Grande.

A investigação teve início após a prisão em flagrante de um caminhoneiro que transportava 180 quilos de cocaína. A partir desse flagrante, os policiais federais aprofundaram as diligências e conseguiram identificar outros suspeitos que atuavam em diferentes etapas da organização, incluindo um operador financeiro e um responsável pelo armazenamento da droga.

Segundo a PF, o material apreendido durante a operação será submetido à perícia, o que pode contribuir para a identificação de novos integrantes do esquema criminoso.

Os presos foram encaminhados ao sistema prisional do Estado e deverão responder pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, cujas penas somadas podem ultrapassar 25 anos de reclusão.

