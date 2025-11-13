Operação apreende 1,4 kg de cocaína e instrumentos para o preparo de entorpecente, em Chapadão do Sul

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Na tarde desta quarta-feira (12), a Polícia Civil realizou uma operação de combate ao tráfico de drogas que resultou na apreensão de aproximadamente 1,4 kg de cocaína, além de dinheiro e instrumentos utilizados para o preparo e fracionamento do entorpecente. A ação foi realizada por meio do SIG (Setor de Investigações Gerais), em Chapadão do Sul, 333 quilômetros de Campo Grande.

A ação ocorreu após o avanço de investigações que apontavam para a existência de drogas armazenadas em uma residência da cidade. No local, a equipe encontrou 1,380 kg de cocaína, divididos em três porções — um tablete inteiro e duas porções fracionadas — além de uma balança de precisão e R$ 3.000,00 em espécie.

A quantidade apreendida possui alto valor no mercado ilícito, podendo ultrapassar R$ 70.000,00 quando fracionada para venda, representando um importante prejuízo para a atividade criminosa e reduzindo significativamente a circulação de entorpecentes na região.

 

